Vi presentiamo il trailer italiano di "Endless", il nuovo drama movie realizzato dal regista Scott Speer (Il sole a mezzanotte), che sarà distribuito prossimamente al cinema.

Il cast del film di Speer sarà composto da un duo di giovani promesse formato da Alexandra Shipp (già vista come Tempesta nell'X-Men Universe della Fox) e Nicholas Hamilton.

La Sinossi Ufficiale: I protagonisti di questo nuovo racconto sono Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton), giovani e innamorati, separati da un tragico incidente d'auto. Mentre Riley combatte con i suoi sensi di colpa, Chris è bloccato in un limbo. Miracolosamente, i due trovano un modo per connettersi. In una storia d'amore che trascende la vita e la morte, sia Riley che Chris sono costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: dirsi addio.

Endless sarà distribuito da Eagle Pictures.