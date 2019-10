01 Distribution ha lanciato la campagna promozionale legata a Bombshell, il biopic incentrato sullo scandalo Fox News che ha distrutto la carriera di Roger Alies.

Con la sinossi ufficiale, Rai Cinema e Leone Film Group - via 01 Distribution - hanno diffuso il trailer italiano. Lo trovate in fondo al nostro articolo. La release italiana non è ancora stata resa nota.

Bombshell

Diretto da Jay Roach, il film conta su una sceneggiatura firmata da Charles Randolph. Il cast è invece formato da John Lithgow, Nicole Kidman che sarà Gretchen Carlson, Margot Robbie con la parte della produttrice Kyla Pospisil, Charlize Theron nei panni di Megyn Kelly, e Allison Janney in quelli dell'avvocato femminista Susan Estrich. Inoltre il cast conta anche la presenza di Kate McKinnon, Mark Duplass, Alice Eve, Alanna Ubach, Elisabeth Rohm e Spencer Garrett.

Sinossi. Con il Premio Oscar Charlize Theron®, il Premio Oscar Nicole Kidman®, il candidato al Premio Oscar® John Lithgow e la candidata al Premio Oscar® Margot Robbie, Bombshell, ispirato a una storia vera, mostra dall'interno il più potente e controverso impero televisivo di tutti i tempi e la vicenda delle donne che hanno distrutto l'uomo che lo creò. Diretto dal vincitore di Emmy Award® Jay Roach e scritto dal Premio Oscar® Charles Randolph.

Prossimamente nelle sale italiane.