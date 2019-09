E' online da pochissimo lo spettacolare full trailer di Invasion (Attraction 2), il fantascientifico film russo che farà da sequel ad Attraction.

Rispetto al teaser, oggetto di un nostro precedente articolo, nel nuovo video possiamo assistere a tantissime scene inedite, in alcune delle quali è possibile ammirare l'accuratissimo uso del CGI ed i fantastici esoscheletri/scafandri alieni in azione, già visti in Attraction.

Invasion è diretto da Fedor Bondarchuk, la sceneggiatura è a cura di Oleg Malovichko e Andrey Zolotarev. Nel cast del film ritroveremo, molti degli attori protagonisti di Attraction, tra cui Irina Starshenbaum (Yulya), Rinal Mukhametov (l'alieno), Alexander Petrov (il ragazzo di Yulya) e Oleg Menshikov (il padre di Yulya).

Questa la trama. A tre anni dal tragico evento della caduta di una nave aliena su Mosca, un'altra nave precipita sulla città. A causa di questo ennesimo incidente la nostra visione dell'universo cambia radicalmente, come cambia la vita di Yulya, che, successivamente all'accaduto, ottiene dei superpoteri, diventando oggetto di studio da parte di scienziati in laboratori governativi segreti. Ma non sono solo gli umani ad essere interessati ai suoi poteri, pertanto Yulya dovrà decidere da che parte stare.

Art Pictures Studio distribuirà il film in Russia a partire dal 1° gennaio 2020. Non si hanno ancora notizie dell'eventuale sua distribuzione anche nelle sale italiane.