Il trailer inglese dell’anime da record Demon Slayer

Il film d’animazione Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train sta facendo in questi giorni la storia del Box Office in Giappone: gli incassi totali hanno superato quelli di Titanic. Mentre in Occidente i mercati cinematografici sono in ginocchio a causa dell’emergenza Covid-19, in Giappone (così come in altri paesi asiatici) va tutto molto