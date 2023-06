Come da promessa, l’evento noto come TUDUM è stato palcoscenico per il lancio del trailer di Heart of Stone.

In un periodo in cui i franchise action sembrano essere tornati fortemente di moda (vedi il successo di Tyler Rake), Gal Gadot abbandona scudo e spada da Wonder Woman per vestire i panni di un’agente dell’MI6 tutta azione. Nel primo trailer del film Netflix Heart of Stone, in effetti, sono presenti tutti gli ingredienti di un prodotto di genere capace di avviare un franchise vincente. Guardare per credere:

Direttamente dal palco del #TUDUM, Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt ci mostrano in esclusiva il trailer del nuovo film pieno d'azione, Heart of Stone. pic.twitter.com/WvLobEtp1I — Netflix Italia (@NetflixIT) June 17, 2023

HEART OF STONE

Heart of Stone è stato diretto da Tom Harper, (The Aeronauts), su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka e Allison Schroeder, e con Gal Gadot protagonista assoluta. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance produrranno il film assieme a Gal Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn. Il film sarà distribuito l’11 agosto 2023.

Al centro della trama del film Rachel Stone (Gal Gadot), un’agente dei servizi segreti, unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione, famosa a livello mondiale per il mantenimento della pace, e la perdita della sua risorsa più preziosa, e pericolosa.

La collaborazione tra Netflix e Skydance va avanti da tempo regalando spesso enormi successi, a tal proposito vanno ricordati The Old Guard con Charlize Theron, 6 Underground con Ryan Reynolds ed un nuovo film diretto da Shawn Levy “The Adam Project“, sempre con Reynolds.