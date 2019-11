Questa mattina vi abbiamo promesso il rilascio del primo trailer di Harley Quinn, la serie animata programmata per DC Universe, ed ogni promessa è un debito.

Nel trailer la conferma del rilascio sulla nuova piattaforma di streaming per il 29 novembre. Ad oggi non è ancora noto come - e se - verrà distribuita la serie nei mercati internazionali.

Harley Quinn (Serie Animata)

La serie è stata prodotta da Ehsugadee Productions in associazione con Warner Bros. Animation e Yes, Norman Productions della stessa Kaley Cuoco.

La celebre anti-eroina DC è doppiata da Kaley Cuoco. Tra gli altri attori impegnati in cabina di doppiaggio (in originale ovviamente) spazio per Lake Bell (Wet Hot American Summer), Ron Funches (Powerless), JB Smoove (Curb Your Enthusiasm), Jason Alexander (Seinfeld), Wanda Sykes (Black-ish), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Natalie Morales (Bojack Horseman), Jim Rash (Mike Tyson Mysteries), Diedrich Bader (Veep), Tony Hale (Veep), e Chris Meloni (Law & Order: SVU).

Il rilascio su DC Universe dal 29 novembre 2019.