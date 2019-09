L'emittente BBC ha diffuso in rete il primo interessante trailer di La Guerra del Mondi, adattamento televisivo del celebre romanzo di fantascienza firmato da H.G. Wells.

Come noto, War of the Worlds è già arrivato al cinema in diverse occasioni, tra cui va ricordato il film diretto da Steven Spielberg nel 2004. In questa nuova rivisitazione del celebre romanzo balza subito all'occhio l'ambientazione, ovvero primi anni del '900, ma anche il primo contatto con gli alieni.

La mini-serie è stata prodotta da BBC, e girata a Liverpool. La durata dello show è di tre episodi, tutti scritti da Peter Harness e diretti Craig Viveiros. Il cast sarà composto da Rafe Spall, Eleanor Tomlinson, Robert Carlyle, e Rupert Graves.

Questa è invece la sinossi ufficiale.

All’alba del XX Secolo, e in un mix tra sci-fi e period drama, seguiamo George e la sua compagna Amy mentre provano a costruire una vita insieme, sfidando ostacoli al di là della loro immaginazione e conoscenza, in un nuovo mondo dove il terrore e l’ignoto – e gli alieni – si sono fatti visibili. Alla loro storia si intrecciano anche quelle di Fredrick, il fratello maggiore di George, e di Ogilvy, un astronomo e scienziato. I protagonisti sono Eleanor Tomlinson (Poldark), Rafe Spall (One Day), Robert Carlyle (Trainspotting) e Rupert Graves (Sherlock). L’adattamento di questa pietra miliare della letteratura fantascientifica è firmato da Peter Harness, già autore della serie tv sull’ispettore Wallander con Kenneth Branagh.

La trasmissione è stata fissata per fine 2019 su BBC One, in Italia la miniserie verrà trasmessa l’11 e 18 ottobre da LaEffe (canale 135 di Sky).