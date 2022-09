Netflix ha condiviso in rete il primo trailer di Glass Onion – Knives Out, sequel del film Cena con Delitto diretto da Rian Johnson nel 2019.

Il film sarà distribuito su Netflix, che nel frattempo ha opzionato anche un altro sequel, a partire dal 23 dicembre, ma prima ancora è prevista una distribuzione teatrale con una data ancora da definire. Con il trailer, il colosso dello streaming ha anche diffuso il primo poster, lo trovate in fondo alla pagina. A questo indirizzo, invece, è possibile apprezzare le speciali copertine di Empire Magazine.

Siete invitati a risolvere il puzzle. Glass Onion: Knives Out, in arrivo dal 23 dicembre su Netflix. pic.twitter.com/HUa1N35YYV — Netflix Italia (@NetflixIT) September 8, 2022

GLASS ONION – KNIVES OUT

In Glass Onion – Knives Out, sequel di Knives Out – Cena con Delitto, il detective Benoît Blanc (Daniel Craig) va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti. Il colosso dello streaming Netflix ha opzionato non solo il secondo capitolo, ma anche un terzo. Il film sarà distribuito su Netflix dal 23 dicembre, ma anche nelle sale.

Fanno parte del cast: Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Ethan Hawke.