Il primo trailer di Ghostbusters 2020 sembra oramai pronto ad essere mostrato al pubblico, questo almeno in base ad un nuovo aggiornamento proveniente da MovieWeb.

Attraverso la celebre fonte americana sembra che la Sony sia pronta a mostrare il primo trailer di Ghostbusters 2020 al pubblico, forse nelle prossime settimane come anticipo delle proiezioni di Jumanji: The Next Level, altro titolo di punta dello studios.

La fonte ha aggiunto che lo studios potrebbe aver scelto di abbandonare il titolo Ghostbusters 2020 per il più congeniale Ghostbusters: Afterlife, ma ovviamente bisognerà attendere ulteriori conferme a riguardo.

Ghostbusters 2020

Ghostbusters 2020, a quanto pare, è in sviluppo già da diversi mesi presso la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City.

Jason Reitman dirigerà il film, ma sarà anche co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. Per il cast torneranno Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O'Connor, Logan Kim.

Il film approderà nelle sale dal 10 luglio 2020.