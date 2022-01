Il trailer finale di Uncharted, il film con Tom Holland nei panni di Nathan Drake

Sony ha diffuso in queste ore il trailer finale di Uncharted, il film che adatterà sul grande schermo le avventure di Nathan Drake, eroe dell’universo videoludico Naughty Dog.

Il trailer presenta, come è possibile apprezzare dall’embed in fondo alla pagina, una rimontaggio dell’ultimo rilasciato, ma con la presenza di alcune sequenze inedite. Ricordiamo che il film in Italia sarà distribuito a partire dal 17 febbraio, ovvero con un giorno d’anticipo rispetto alla release nordamericana. Avete già ammirato il nuovo poster italiano? Fatelo a questo nostro indirizzo.

UNCHARTED

PRODUZIONE: La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins. La direzione è a cura di Ruben Fleischer (Zombieland – Venom). CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. DISTRIBUZIONE: Dal 17 febbraio 2022 nei cinema italiani, il 18 febbraio in quelli USA.

TRAMA: Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.