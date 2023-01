Paramount Pictures ha diffuso in rete il trailer finale di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, il film ispirato al celebre gioco di ruolo.

Le immagini del trailer in questione (lo trovate in fondo alla pagina) regalano dettagli inediti sulla trama, regalando tra le altre cose anche nuove informazioni su alcuni dei personaggi principali. Ricordiamo che il lancio del film al cinema è previsto per il 30 marzo.

In aggiunta alla realizzazione del film Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri è entrata in produzione una serie spin-off targata Paramount+ che avrà l’obiettivo di espandere ulteriormente la saga.

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI

Il nuovo adattamento di Dungeons and Dragons sarà prodotto da Allspark Pictures (casa di produzione della Hasbro), sarà firmato da Michael Gillio. Tra i produttori spiccano i nomi di Brian Goldner e Stephen Davis della Hasbro, Courtney Solomon della Sweetpea Ent. e Allan Zeman e Roy Lee, ma anche Jeremy Latcham. Dal 30 marzo nelle sale italiane.

NEL CAST Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant. La regia è stata diretta da Jonathan Goldstein & John Francis Daley, anche co-autori della sceneggiatura con Michael Gillio.

TRAMA: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

IL TRAILER FINALE ITALIANO