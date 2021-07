Netflix ha diffuso in rete il trailer di Fear Street parte 3: 1966, terzo ed ultimo capitolo della saga horror tratta dai romanzi firmati da R. L. Stine, da domani pronto per la visione in piattaforma.

Con il lancio del trailer, Netflix ha anche diffuso la sinossi ufficiale della terza parte, ricordiamo diretta come i due precedenti capitoli da Leigh Janiak (Honeymoon). Ecco la sinossi: “Shadyside, 1978. La scuola è finita e le attività estive al campeggio Nightwing stanno per iniziare. Ma quando un’altra possessione scatena istinti omicidi, il divertimento sotto il sole diventa una spietata lotta per la sopravvivenza.”

Fear Street Parte 1: 1994 – 2 luglio (la recensione)

– 2 luglio (la recensione) Fear Street Parte 2: 1978 – 9 luglio

– 9 luglio Fear Street Parte 3: 1666 – 16 luglio

Leigh Janiak (Honeymoon) ha diretto tutti e tre i capitoli della saga, nel cast dei lungometraggi troviamo Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Fear the Walking Dead), Fred Hechinger (Alex Strangelove), Jeremy Ford (A Mother’s Sacrifice), Julia Rehwald, Kiana Madiera, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr.