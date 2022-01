Il primo trailer di Fantasy Island, la serie tv in arrivo su Sky

La nuova serie Fantasy Island approderà in Italia su Sky – ed in streaming su Now – a partire dal 24 gennaio prossimo, a tal proposito è stato diffuso quest’oggi il primo trailer.

Dopo il successo ottenuto negli States, il sequel/reboot della famosa serie tv anni sessanta/settanta Fantasilandia è pronta ad approdare anche nel nostro paese attraverso Sky. La nuova serie, tra l’altro già rinnovata per una seconda stagione, sarà incentrata su Miss Roarke (Roselyn Sánchez), erede dell’impero lasciato dal creatore di Fantasilandia “Mr Roarke”. La sua missione sarà nello show portare avanti il “lavoro di famiglia” cercando in ogni modo di accontentare tutte le fantasie degli ospiti della sua paradisiaca isola. Nel cast, con Roselyn Sanchez, ci sarà anche Kiara Barnes e John Gabriel Rodriguez.

Questa di seguito è la sinossi ufficiale di Fantasy Island:

“L’affascinante ed elegante Elena Roarke, erede di un “certo” Mr. Roake, gestisce un resort di lusso su una splendida isola tropicale, un vero e proprio paradiso in Terra, un posto dove è possibile realizzare per davvero i propri sogni, anche quelli più incredibili. Come però ben recita un famoso modo di dire, bisogna stare attenti a ciò che si desidera…perché potrebbe avverarsi! Insieme ai fidati Ruby – un’ospite che decide di accettare una seconda possibilità e di restare a vivere sull’isola – e Javier – pilota, meccanico e, di fatto, “tuttofare” del resort –, Elena accoglie una serie di ospiti che avanzano le richieste più disparate. Richieste che, non si sa bene come, vengono sempre soddisfatte. Nel bene e nel male…”