Dopo il poster (qui), Netflix ha diffuso questa sera il primo inquietante trailer - anche in italiano - di Nell'erba alta, il film tratto dal romanzo di Stephen King e Joe Hill (suo figlio).

La distribuzione è stata fissata per il 4 ottobre prossimo, e segnerà la terza collaborazione tra il colosso dello streaming Netflix ed il celebre scrittore Stephen King. Le prime due collaborazioni hanno riguardato i film 1922 e Il Gioco di Gerald.

Questa la sinossi del film:

Certi luoghi sembrano avere vita propria. Ispirato al racconto di Stephen King e Joe Hill. Quando i fratelli Becky e Cal sentono le grida d'aiuto di un bambino provenire da un campo di erba alta, si addentrano per salvarlo, ma si ritrovano presto intrappolati da una misteriosa forza che li disorienta e li separa. Isolati dal mondo e incapaci di sottrarsi alla morsa del campo, presto scoprono che farsi trovare è forse l'unica cosa peggiore di perdersi

Nell'erba alta è stato diretto da Vincenzo Natali (Cube), ed interpretato da Patrick Wilson (Aquaman), Laysla De Oliveria (Covert Affairs), Harrison Gilbertson (Need for Speed), Rachel Wilson, Will Buie Jr., Avery Whitted e Tiffany Helm.