Black Mirror si appresta a tornare su Netflix. Per questo, il colosso dello streaming ha reso noti trailer e sinossi di alcuni degli episodi facenti parte della quinta stagione disponibile dal 5 giugno.

Gli episodi di cui si possono ammirare i trailer e di cui conosciamo le sinossi s’intitolano Smithereens, Rachel, Jack and Ashley Too e Striking Vipers.

Black Mirror è la serie antologica prodotta da Netflix. Lo showrunner è Charlie Brooker.

Il cast di Black Mirror è composto da Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Miley Cyrus, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport e Ludi Lin.

La quarta stagione di Black Mirror è attualmente presente sul catalogo Netflix.

Di seguito le sinossi dei tre episodi:

Smithereens

Un tassista al centro dell’attenzione in una giornata che diventa rapidamente incontrollabile

Cast: Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace

Rachel, Jack and Ashley Too

Una teenager si sente molto sola e desidera ardentemente conoscere la sua cantante preferita – la cui affascinante vita non è così rosea come appare…

Cast: Miley Cyrus, Angourie Rice, Madison Davenport

Striking Vipers

Due amiche del college che si erano allontanate si riuniscono in un momento diverso della propria vita, innescando una serie di eventi che potrebbero alterare la loro vita per sempre.

Cast: Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Ludi Lin

Di seguito, invece, i rispettivi trailer: