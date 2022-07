SDCC22: Il trailer di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Il San Diego Comic-Con è finalmente partito, e quale partenza migliore se non con il panel di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri?

Ebbene si, direttamente dalla celebre Sala H della convention di genere più seguita in assoluto è stato presentato Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, adattamento cinematografico del famoso gioco di ruolo. In sala spazio per il protagonista Chris Pine, ma anche per il resto del cast tra cui Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant, nonchè i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein, assieme al produttore Jeremy Latcham.

Il pubblico del SDCC22 ha potuto apprezzare alcune clip, e come ciliegina sulla torta il primo fantastico trailer, che noi vi proponiamo anche in versione italiana (direttamente dal nostro canale Youtube) col poster.

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI

PRODUZIONE: Il nuovo adattamento di Dungeons and Dragons sarà prodotto da Allspark Pictures (casa di produzione della Hasbro), sarà firmato da Michael Gillio. Tra i produttori spiccano i nomi di Brian Goldner e Stephen Davis della Hasbro, Courtney Solomon della Sweetpea Ent. e Allan Zeman e Roy Lee, ma anche Jeremy Latcham. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 3 marzo 2023.

CAST: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant. La regia è stata diretta da Jonathan Goldstein & John Francis Daley, anche co-autori della sceneggiatura con Michael Gillio.

TRAMA: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.