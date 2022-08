Trailer di Santa Guerra diretto da Samantha Casella, in anteprima a Venezia 79

Santa Guerra, esordio al lungomentraggio di Samantha Casella sarà presentato in anteprima internazionale a Venezia 79, mercoledì 7 settembre, presso lo spazio Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior al lido di Venezia), alla presenza della regista, del cast e del produttore Antonio Micciulli.

Santa Guerra: sinossi

Santa Guerra è una storia intima ed introspettiva che vede come protagonista una donna che precipita in un luogo senza tempo, dove il suo subconscio cerca di elaborare il trauma che la schiaccia.

Un’antica chiave di ferro custodita dentro una scatola, rappresenta un portale che la fa precipitare in un luogo senza tempo, abitato da figure spettrali. Mentre una parte di se stessa resta incastrata in una villa spettrale, il suo doppio vaga in un bosco desolato in cui si aggirano enigmatiche presenze: è l’Ade. La donna si muove tra svariate dimensioni fino a raggiungere una dolorosa presa di coscienza…

Santa Guerra è un film che alterna l’onirico al surreale per trattare tematiche delicate ed universali e che fa della sperimentazione artistica il suo punto di forza.

Santa Guerra: un cast al femminile

Un cast tutto al femminile che vede la presenza, tra gli altri, di Eugenia Costantini, Emma Quartullo, Ekaterina Buscemi, Samantha Casella, Isabella Tedesco, Simona Lisi e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.

Vi presentiamo il trailer del film che sarà presentato il 7 settembre alle ore 15.00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior – Lido di Venezia).