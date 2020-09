Trailer di Lacci, film d’apertura di Venezia 77

Come vi abbiamo già annunciato, Lacci, diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi è il film di apertura (Fuori concorso) di Venezia 77.

Lacci sarà proiettato nelle sale cinematografiche – in contemporanea con la presentazione in anteprima al Lido – a seguire della messa in onda della cerimonia d’apertura.

SINOSSI

Napoli, primi anni ‘80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent’anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati.

Dopo 11 anni la Mostra del Cinema verrà inaugurata con un film italiano. Un’opportunità offerta al regista italiano Daniele Luchetti (La scuola, Mio fratello é figlio unico, La nostra vita) che, con Lacci presenta al Lido un’anatomia della difficile coesistenza di una coppia, alle prese con tradimenti, ricatti emotivi, sofferenze e sensi di colpa, non senza un piccolo giallo che viene svelato solo nel finale.

Vi presentiamo il trailer del film.