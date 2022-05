Trailer della seconda stagione di Physical, la dark comedy con Rose Byrne

Vi avevamo già svelato le prime immagini della nuova stagione di Physical e, oggi Apple ha svelato il trailer della dark comedy di successo con protagonista e produttrice esecutiva Rose Byrne.

Dalla creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva Annie Weisman, la nuova stagione di Physical – composta da 10 episodi e che vedrà debuttare la new entry Murray Bartlett (“The White Lotus”) – uscirà su Apple TV+ il 3 giugno con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Nel cast di Physical, guidato da Rose Byrne, ritroveremo Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci e Paul Sparks ai quali si unirà Murray Bartlett nel ruolo di Vinnie Green, un carismatico istruttore di fitness, guru della perdita di peso e pioniere dello spot pubblicitario notturno.

Physical: trama della seconda stagione

La seconda stagione ritrova la nostra eroina Sheila Rubin (Rose Byrne) che, dopo aver lanciato con successo il suo primo video di fitness, incontra nuovi e ancor più grandi ostacoli sul cammino. È combattuta tra la lealtà verso suo marito (Rory Scovel) e i valori che rappresenta, e una pericolosa attrazione per qualcun altro. E poiché non è più la novità in città, si ritrova a dover affrontare nuovi e agguerriti concorrenti sulla strada per costruire un vero e proprio impero del fitness.

Physical è prodotta da Tomorrow Studios (una partnership di ITV Studios), ideata, scritta e prodotta da Annie Weisman, che è anche showrunner; la serie è diretta da Stephanie Laing, che è anche produttrice esecutiva insieme a Marty Adelstein e Becky Clements per Tomorrow Studios, Alexandra Cunningham, John McNamara, Sera Gamble, Craig Gillespie e Rose Byrne; Alissa Bachner è co-produttrice esecutiva.

Di seguito, il trailer della seconda stagione di Physical, dal 3 giugno disponibile – con cadenza settimanale – su Apple TV+: