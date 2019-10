M2 Pictures e Paco Cinematografica hanno rilasciato il trailer di Deep - Un'avventura in fondo al mare, il cartoon diretto da Julio Soto Gurpide.

Col trailer italiano, M2 Pictures ha diffuso anche il poster, lo trovate in fondo al nostro articolo.

Deep - Un'avventura in fondo al mare

Il cartoon è stato diretto da Julio Soto Gurpide.

Sinossi. Nel 2100 il mondo è ormai un’immensa distesa d’acqua abitata ancora solo da creature marine. Il coraggioso polpo Deep e i suoi amici, il gamberetto Alice e la rana pescatrice Evo, vivono con la loro colonia nelle profondità dell’oceano. Quando un incidente distrugge la loro casa, il Kraken, guardiano degli abissi, invia Deep e i suoi amici in un avventuroso viaggio alla ricerca di Nathan, l’unica creatura in grado di salvarli. Durante la loro missione, Deep, Alice e Evo faranno nuove, simpatiche conoscenze come Maura, una affamata murena, che li accompagnerà alla scoperta di luoghi mozzafiato, dall’Artico alla città sommersa di New York passando per il relitto del Titanic.

Al cinema dal 7 novembre 2019.