Fenix Entertainment ha diffuso in rete il trailer di Burraco Fatale, la commedia al femminile diretta da Giuliana Gamba.

Inserito nella lista dei film da presentare durante il Bif&st 2020, attalmente in corso di svolgimento in quel di Bari, Burraco Fatale porterà in scena la storia di un’amicizia, tra segreti, amore e debolezze, il tutto ambientato durante un torneo nazionale di burraco.

Il film della Gamba presenta un cast d’eccezione formato da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Mohamed Zouaoui, e con la partecipazione speciale di Loretta Goggi.

Questa la sinossi ufficiale: Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l’amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad avergli insegnato che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato.

Burraco Fatale approderà nelle sale italiane a partire dal mese di settembre.

POSTER E TRAILER