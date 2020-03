Il trailer di Coffee & Kareem, la commedia Netflix con Ed Helms

Nell’ammiccante commedia poliziesca sull’amicizia Coffee & Kareem, il dodicenne Kareem Manning assume un criminale per spaventare il nuovo fidanzato della madre, l’agente di polizia James Coffee. Il piano però non ha i risultati voluti e obbliga Coffee e Kareem a unire le forze per salvarsi dal narcoboss più spietato di Detroit.