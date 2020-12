Il primo trailer di Clarice, la serie tv che farà da sequel a Il Silenzio degli Innocenti

L’emittente CBS ha rilasciato questa notte il primo trailer di Clarice, la serie tv che farà da sequel al film Il Silenzio degli Innocenti, a sua volta tratto dai romanzi di Thomas Harris.

Secondo le informazioni note, la serie tv sarà ambientata un anno dopo quanto raccontato in Il Silenzio degli Innocenti, e racconta la storia dell’agente dell’FBI Clarice Sterling (Rebecca Breeds), di nuovo in azione per trovare e assicurare alla giustizia serial killer e predatori sessuali, oltre a dover fare i conti con il mondo della politica.

Il ruolo principale, come chiaro dalla descrizione della serie tv, è stato affidato a Rebecca Breeds, mentre nel cast di supporto figureranno Marnee Carpenter (Criminal Minds), Jayne Atkinson (Criminal Minds, House of Cards), Shawn Doyle (The Comey Rule, The Expanse), e Tim Guinee (Homeland, Elementary).

Clarice è stata ideata da Jenny Lumet, Alex Kurtzman, con MGM Television e CBS Studios in cabina di produzione. L’incarico di showrunner è stato affidato a Elizabeth Llaviter, che fa parte anche del team dei produttori esecutivi.

Il trailer rilasciato ha svelato anche quella che sarà la data di lancio su CBS, ossia l’11 febbraio 2021.