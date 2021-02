Il trailer di Behind the Mask, il nuovo documentario Marvel Studios

I Marvel Studios hanno diffuso il trailer di Behind the Mask, il nuovo documentario prossimo all’esordio sulla piattaforma digitale Disney+.

Annunciata lo scorso 20 gennaio, il nuovo documentario di casa Marvel Studios si presenta ufficialmente oggi attraverso il primo trailer, ma anche con la descrizione ufficiale da poco resa nota. Ecco la descrizione del documentario:

Dalla primissima nascita dei fumetti, le identità segrete sono state parte integrante sia dei supereroi che dei cattivi che conducono vite “normali”. Ma sono i personaggi che si celano dietro queste vite che hanno avuto un impatto su generazioni di appassionati. Sin dall’avvento dell’Era Marvel dei Fumetti nei primi anni ’60, gli scrittori e gli artisti della Marvel hanno usato l’idea delle identità per esplorare il concetto in evoluzione della parità dei diritti. Queste creazioni e storie Marvel leggendarie non solo hanno rappresentato un riflesso del mondo esterno, ma anche delle nostre stesse identità e di chi siamo davvero.

Behind the Mask è stato diretto da Michael Jacobs. La produzione è a cura della Marvel New Media con Tarmac Creative. In cabina di produzione spazio per Chris Gary e Ryan Simon per Tarmac Creative e Strike Anywhere. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go e Sarah Amos sono invece produttori esecutivi.

La messa in onda di Behind the Mask è attesa su Disney+ dal 12 febbraio 2021.