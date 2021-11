Nuovo trailer e backstage da Blade Runner: Black Lotus

Sono online il backstage e un nuovo trailer per Blade Runner: Black Lotus, l’anime cyberpunk ambientato nel medesimo universo del cult movie di Ridley Scott.

Nel nuovo trailer sono presenti diverse scene inedite, mentre nel backstage, oltre ad un lungo dietro le quinte, abbiamo modo di capire, anche attraverso alcune dichiarazioni del produttore esecutivo Joseph Chou, come è nata Black Lotus e come la produzione si è ispirata ad altri anime nella creazione dei personaggi e nell’estetica dello spettacolo.

Blade Runner: Black Lotus

Blade Runner: Black Lotus è ambientata nella Los Angeles del 2022, in un periodo quindi compreso tra gli accadimenti vissuti in Blade Runner di Ridley Scott, e quelli narrati in Blade Runner: 2049, il sequel diretto da Denis Villeneuve.

La serie è stata prodotta da Alcon Entertainment e Sola Digital Arts, mentre Shinichiro Watanabe sarà produttore creativo. In cabina di regia spazio per Shinji Aramaki (Appleseed) e Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell), tredici invece saranno gli episodi. Inoltre Jason DeMarco, co-creatore di Toonami sarà co-produttore della serie.

Il cast di attori, inglesi e giapponesi, è composto da Jessica Henwick, Arisa Shida, Will Yun Lee, Shinshu Fuji, Samira Wiley, Takako Honda, Brian Cox, Wes Bentley, Josh Duhamel, Taiten Kusunoki, Peyton List, Yoshiko Sakakibara, Stephen Root, Hochu Otsuka, Barkhad Abdi, Takayuki Kinba, Gregg Henry, Masane Tsukayama, Henry Czerny, Akio Nojima, Jason Spisak e Kazuki Yao. Qui di seguito, nel dettaglio i ruoli assegnati ai vari attori:

Henwick e Shida daranno voce alla replicante Elle che è stata creata per uno scopo segreto e sconosciuto. Lee/Fuji saranno Joseph, una figura misteriosa che è proprietario di un punto di vendita di pezzi di ricambio a Los Angeles. Wiley/Hona interpreteranno Alani Davis, uno dei nuovi membri della polizia di Los Angeles. Cox/Hashi si occuperanno del ruolo di Niander Wallace Sr, il fondatore e CEO della Wallace Corporation. Bentley/Koyasu saranno Niander Wallace Jr, un brillante scienziato che lavora per il padre. Duhamel/Kusonoki saranno Marlowe, un letale Blade Runner. List/Sakakibara darà voce a Josephine Grant, la moglie del capo di polizia. Root/Otsuka saranno i doppiatori di Earl Grant, capo della polizia di Los Angeles. Abdi/Kinba saranno Doc Badger, che traffica nel mercato nero. Henry/Tsukayama interpreteranno il Senatore Bannister, un politico che ha un’opinione molto forte sulla produzione di replicanti. Spisak/Yao saranno la voce di Hooper, un giornalista che lavora per la Wallace Corporation.

Blade Runner: Black Lotus sarà trasmessa su Crunchyroll dal 13 novembre 2021.

IL BACKSTAGE

IL TRAILER