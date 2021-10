Il trailer di Apex, il nuovo action sci-fi con Bruce Willis

Da poco è online il trailer di Apex, il film di fantascienza a forti tinte action che vede l’inossidabile Bruce Willis quale protagonista.

Apex segue le vicende dell’ex poliziotto Jim Malone (Bruce Willis) il quale, accusato per un omicidio avvenuto durante una rapina andata storta, viene condannato a stare su un’isola deserta, dove cinque cacciatori d’elite vengono incaricati di braccarlo. Presto i cacciatori si rendono conto che ad essere la preda non è Malone ma loro stessi. Il film può essere considerato come il remake di Sopravvivere al Gioco (Surviving the Game), il film del 1994 diretto da Ernest Dickerson e liberamente tratto dal romanzo La partita più pericolosa, scritto da Richard Connell nel 1924.

Alla regia di Apex c’è Edward Drake, con la sceneggiatura co-scritta con Corey Large, coppia questa che ha già collaborato in Cosmic Sin e in Breach, quest’ultimo diretto da John Suits. Ricordiamo inoltre che entrambe le pellicole vedono quale protagonista sempre Bruce Willis. Nel cast oltre al roccioso Willis, troviamo Neal McDonough, Lochlyn Munro, Alexia Fast, Mega Peta Hill e Hels Lennarson.

Apex è programmato per uscire negli USA in VOD e su piattaforma digitale a partire dal 12 novembre prossimo. Non si hanno ancora notizie riguardo la sua distribuzione anche nel nostro Paese.