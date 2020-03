A distanza di poche settimane dalla messa in onda della seconda stagione di Altered Carbon, il colosso dello streaming Netflix ha diffuso in rete il primo trailer del film animato collegato allo show, dal titolo Altered Carbon: Resleeved.

Il film animato è stato creato dallo stesso team creativo di Cowboy Bepop, e sarà rilasciata sulla piattaforma dal prossimo 19 marzo. La descrizione del film recita quanto segue:

Sul pianeta Latimer, tutto passa, ma l’onore è per sempre. In questo adattamento anime, la mente creativa di Cowboy Bebop esplora ed espande l’universo di Altered Carbon. Altered Carbon: Resleeved debutta il 19 marzo, solo su Netflix.

Jō Nakajima è il regista dell’anime realizzato dalla Anima, insieme a Yoshiyuki Okada.

Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam Thunderbolt) ha curato il design dei personaggi, mentre Ren Kikuchi (Kingsglaive: Final Fantasy XV) è stato il supervisore della CG. Dai Sato (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eureka Seven, Cowboy Bebop, Ergo Proxy) e Tsukasa Kondo sono gli sceneggiatori.

Per dare una lettura alla recensione della seconda stagione della serie originale "Altered Carbon" controllate questo nostro articolo.

Il Trailer