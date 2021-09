Il trailer di 4400, la serie reboot targata The CW

The CW ha diffuso online il trailer di 4400, il reboot della serie fantascientifica statunitense andata in onda in USA nel 2004.

La nuova serie racconterà le vicende di 4400 persone le quali, scomparse senza lasciare traccia negli ultimi 100 anni, ricompaiono misteriosamente tutte nello stesso momento, senza alcun ricordo e senza essere invecchiate di nemmeno un giorno.

Questa la sinossi ufficiale. Mentre il governo si affretta ad analizzare la potenziale minaccia e contenere la storia, i 4400 devono fare i conti con il fatto che sono stati restituiti con alcuni… aggiornamenti e la crescente probabilità che siano stati tutti riportati adesso per un motivo specifico.

4400 la serie reboot

la nuova serie è stata creata da Anna Fricke e Ariana Jackson, basandosi sulla precedente del 2004. La produzione per The CW è a cura di CBS Studios, mentre CBS Media Ventures si occuperà della distribuzione. Anna Fricke, Ariana Jackson, Laura Terry e Sunil Nayar fungono da produttori esecutivi. Nel cast TL Thompson, Cory Jeacoma, Ireon Roach, Derrick A. King, Autumn Best.

The 4400 sarà trasmesso negli USA da The CW a partire dal 25 ottobre prossimo.