Sal Da Vinci, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2026 e della sua partecipazione all’Eurovision Festival, entra a far parte del cast vocale di Toy Story 5.

Sal Da Vinci è Pizza cu ‘e llente, un personaggio affascinante e misterioso, membro di una piccola ma potente comunità di giochi dimenticati che vivono nella vecchia casetta dei giocattoli di Blaze. Nella versione originale Bad Bunny, artista di fama mondiale, pluripremiato con dischi di platino e vincitore di sei premi GRAMMY®, presta la sua voce al personaggio.

Tra le loro voci dei nuovi personaggi di Toy Story 5 anche Katia Follesa (voce italiana di Lilypad), Federico Basso (voce italiana di Smarty Pants), Gianluca Gazzoli (voce italiana di Bullseye “Perfido”), Jacqueline Luna Di Giacomo (voce italiana di Snappy) e Simone Mori (voce italiana di Atlas).

Di seguito l’elenco completo del cast vocale italiano di Toy Story 5:



– Angelo Maggi (voce italiana di Woody)

– Massimo Dapporto (voce italiana di Buzz Lightyear)

– Ilaria Stagni (voce italiana di Jessie)

– Federico Basso (voce italiana di Smarty Pants)

– Luna Tosti (voce italiana di Bonnie)

– Katia Follesa (voce italiana di Lilypad)

– Jacqueline Luna Di Giacomo (voce italiana di Snappy)

– Sveva Lucentini (voce italiana di Blaze)

– Simone Mori (voce italiana di Atlas)

– Daniela D’Angelo (voce italiana della mamma di Bonnie)

– Alessio Cigliano (voce italiana del papà di Bonnie)

– Roberta Pellini (voce italiana di Dolly)

– Micaela Incitti (voce italiana di Trixie)

– Luca Laurenti (voce italiana di Forky)

– Massimo De Ambrosis (voce italiana di Mr. Pricklepants)

– Carlo Valli (voce italiana di Rex)

– Paolo Marchese (voce italiana di Combat Carl)

– Irene Trotta (voce italiana della mamma di Blaze)

– Gerolamo Alchieri (voce italiana di Mr. Potato)

– Francesco Rizzi (voce italiana di Slinky)

– Tiziana Avarista (voce italiana di Mrs. Potato)

– Sal Da Vinci (voce italiana della Pizza cu ‘e llente)

– Cinzia De Carolis (voce italiana di Bo Peep)

– Riccardo Scarafoni (voce italiana di Dr. Nutcase)

– Ambrogio Colombo (voce italiana di Hamm)

– Corrado Guzzanti (voce italiana di Duke Caboom)

– Serena Sigismondo (voce italiana di Karen Beverly)

– Gianluca Gazzoli (voce italiana di Bullseye “Perfido”)

TOY STORY 5: sinossi

I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar Toy Story 5 e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilypad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso?

Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell’Academy Award® Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris, prodotto da Lindsey Collins p.g.a., e scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton. Il film include una colonna sonora originale del vincitore dell’Academy Award® Randy Newman, che torna a comporre per il suo quinto film della serie Toy Story. L’avventura animata arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 giugno 2026.