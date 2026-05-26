La macchina promozionale della Walt Disney Company e dei Pixar Animation Studios stanno premendo sull’acceleratore in vista dell’approdo sul grande schermo di Toy Story 5, ultimo capitolo di uno dei franchise animati più redditizi e amati della storia del cinema.

Nelle scorse ore, in concomitanza con l’apertura ufficiale della prevendita dei biglietti sul territorio statunitense, infatti, è stato diffuso in rete il trailer finale di Toy Story 5, accompagnato da una serie di nuove locandine promozionali. I materiali distribuiti si concentrano in modo mirato sui principali circuiti cinematografici premium d’oltreoceano (IMAX, Real3D e altri), segnando l’inizio del countdown definitivo per il debutto cinematografico fissato per il prossimo mese di giugno.

the battle for playtime begins

Get your tickets NOW for #ToyStory5, only in theaters June 19 pic.twitter.com/Fv9SN9QFka — Toy Story (@toystory) May 26, 2026

I dati di rilascio internazionali e la sinossi del nuovo capitolo Pixar

La trama di questo quinto capitolo si focalizzerà su una sfida del tutto inedita per i protagonisti, mettendo il classico mondo dei giocattoli tradizionali a diretto confronto con l’avvento tecnologico dei moderni dispositivi elettronici che catturano l’attenzione dei bambini di oggi. Il nucleo centrale delle dinamiche nella stanza di Bonnie vedrà questa volta Jessie ricoprire il ruolo di leader del gruppo, supportata dall’immancabile Buzz Lightyear all’interno di un contesto in cui il concetto di gioco e di attaccamento emotivo verrà messo a dura prova dai nuovi trend della cultura digitale contemporanea.

Il lungometraggio animato vede alla regia il veterano Pixar Andrew Stanton, che torna a dirigere un film dello studio dopo i successi di Alla ricerca di Nemo, WALL-E e Alla ricerca di Dory, co-adiuvato dalla co-regia di Kenna Harris e dalla produzione di Lindsey Collins. Sul fronte del voice-casting originale torneranno le storiche interpretazioni di Tom Hanks nel ruolo dello sceriffo Woody e di Tim Allen nei panni di Buzz Lightyear, affiancati da Joan Cusack, Tony Hale, Annie Potts e la new entry Greta Lee.

Toy Story 5 farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 19 giugno, distribuito globalmente da Walt Disney Studios Motion Pictures.

Poster Toy Story 5