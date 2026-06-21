La domenica sera ha emesso i suoi verdetti definitivi, confermando in pieno lo straordinario trend che avevamo anticipato nelle nostre previsioni per il weekend. Il debutto nelle sale cinematografiche di Toy Story 5 si è trasformato in un trionfo planetario di proporzioni storiche: il quinto capitolo della saga Pixar ha incassato ben 160 milioni di dollari al Box Office USA e ben 152 milioni nei mercati internazionali, registrando un esordio globale fantascientifico da 312 milioni di dollari.

I dati ufficiali condivisi da The Hollywood Reporter incoronano il film diretto da Andrew Stanton non solo come il miglior debutto domestico e globale del 2026, ma anche come il nuovo record assoluto per il franchise, superando di gran lunga la partenza di Toy Story 4 che nel 2019 si era fermata a 120.9 milioni. La nuova avventura di Woody e Buzz scalza così dal trono stagionale l’animazione di Super Mario Bros. Galaxy, che ad aprile aveva registrato un debutto nei tre giorni pari a 130.9 milioni. A blindare questo successo commerciale senza precedenti interviene l’entusiasmo unanime del pubblico, che ha premiato il film con un sonoro “A” su CinemaScore, rispecchiando i giudizi eccellenti messi in luce anche all’interno della nostra recensione di Toy Story 5.

Spielberg tiene botta all’estero, Obsession e Backrooms riscrivono la storia

Alle spalle dell’inarrivabile colosso Pixar, il Box Office USA mostra una notevole vitalità. In seconda posizione troviamo il fantascientifico Disclosure Day firmato da Steven Spielberg. Nonostante un calo fisiologico del 62% nel suo secondo fine settimana, il titolo targato Universal porta a casa altri 17 milioni di dollari, raggiungendo un bottino domestico di 78.2 milioni che si espande fino a un solidissimo totale globale di 160.4 milioni di dollari.

Continua invece a stupire l’horror-thriller Obsession, che al suo sesto weekend di programmazione raccoglie altri 14 milioni di dollari. Il lungometraggio di Curry Barker ha ormai superato i 215 milioni negli Stati Uniti e abbattuto il muro dei 300 milioni mondiali, confermandosi come il film più redditizio di sempre nella storia della Focus Features. Non è da meno il fenomeno Backrooms targato A24: la pellicola, debuttata a maggio, incassa altri 7.3 milioni di dollari, spingendo il suo parziale nordamericano a quota 175.1 milioni e varcando ufficialmente la soglia psicologica dei 301 milioni di dollari complessivi a livello globale.

I debutti d’autore: l’horror Leviticus e il Robin Hood di Hugh Jackman

Per quanto riguarda i titoli di debutto destinati a un pubblico più specifico, si segnala l’accoglienza calorosa riservata a Leviticus. L’horror psicologico d’atmosfera distribuito da Neon, reduce dagli applausi dell’ultima edizione del Sundance Film Festival, chiude il suo primo fine settimana ufficiale con un incasso di circa 3 milioni di dollari.

Subito dietro si posiziona The Death of Robin Hood, l’affascinante e crepuscolare dramma storico prodotto da A24 che esplora gli ultimi e tormentati giorni del leggendario fuorilegge della foresta di Sherwood. La pellicola, diretta dal talentuoso Michael Sarnoski e impreziosita dalle interpretazioni di Hugh Jackman e Jodie Comer, ha totalizzato 2.6 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione nelle sale americane.