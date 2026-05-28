Disney e Pixar hanno ufficializzato i nomi delle celebri personalità che andranno a comporre il cast del doppiaggio vocale italiano di Toy Story 5, l’attesissimo quinto capitolo della saga animata.

L’annuncio ufficiale, che coincide con l’apertura ufficiale delle prevendite dei biglietti, svela l’ingresso nel franchise di tre volti noti dello spettacolo, della comicità e dell’intrattenimento radiofonico italiano: Katia Follesa, Federico Basso e Gianluca Gazzoli, chiamati a dare anima e voce ai nuovi, bizzarri protagonisti cartacei e tecnologici che stravolgeranno la quotidianità della piccola Bonnie.

Entrando nel dettaglio dei ruoli, l’attrice e conduttrice Katia Follesa presterà la propria voce a Lilypad, un modernissimo e intelligente tablet a forma di rana che diventerà rapidamente il nuovo passatempo preferito di Bonnie, scatenando la forte preoccupazione di Jessie e della vecchia guardia dei giocattoli tradizionali. Il comico e autore Federico Basso interpreterà invece Smarty Pants, un saputello dispositivo high-tech per l’addestramento al vasino rimasto per anni dimenticato in modalità standby e richiamato in azione per una missione speciale. Infine, il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli darà la voce a Bullseye “Perfido”, l’inedito e spassoso alter ego cattivo dello storico e fedele destriero di Woody in un momento di gioco immaginato all’interno della pellicola.

Il reveal a Disneyland Paris e le specifiche tecniche del quinto capitolo Pixar

La cornice scelta per questa importante rivelazione internazionale è stata quella di Disneyland Paris, e più precisamente il parco Disney Adventure World, lo storico secondo polo d’attrazione parigino che ha recentemente completato un imponente percorso di espansione e restyling. All’interno della rinnovata area Toy Story Playland sono stati infatti inaugurati i Toy Story Gardens, nuovi spazi verdi immersivi arricchiti da installazioni monumentali dedicate a Woody e Jessie.

La regia di Toy Story 5 è stata affidata al veterano Premio Oscar Andrew Stanton, già autore dei più grandi successi della scuderia Pixar, affiancato in questa occasione dalla co-regia di Kenna Harris. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Stanton insieme alla Harris, basandosi su un soggetto originale concepito dal regista, mentre la produzione esecutiva è guidata da Lindsey Collins. Un grandissimo e gradito ritorno per i fan della saga è rappresentato dal compositore Randy Newman, vincitore dell’Academy Award, che torna a firmare la colonna sonora originale per la quinta volta consecutiva nel franchise.

Toy Story 5 farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 18 giugno 2026.