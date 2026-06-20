Secondo le ultimissime stime pubblicate da The Hollywood Reporter, il nuovo gioiello Pixar “Toy Story 5” è lanciato verso un weekend d’esordio negli Stati Uniti nell’ordine dei 160 milioni di dollari. Un risultato straordinario che non solo incorona la pellicola diretta da Andrew Stanton come il miglior debutto cinematografico del 2026, ma che polverizza nettamente la partenza del quarto capitolo, che nel 2019 si era fermato a 120.9 milioni.

Questo traguardo poggia su fondamenta solidissime. Come avevamo anticipato nell’analisi dei dati delle anteprime classiche del giovedì, il quinto capitolo della saga di Woody e Buzz ha capitalizzato al massimo la festività del Juneteenth, raccogliendo ben 71 milioni di dollari nella sola giornata di venerdì (inclusi i 17.5 milioni ricavati dai primi screening). Si tratta del secondo miglior giorno d’apertura della storia per un lungometraggio d’animazione, superato esclusivamente dai 72.2 milioni incassati da Gli Incredibili 2 nel 2018. A blindare la tenuta del film nei prossimi giorni interviene anche un eccellente e quasi unanime riscontro del pubblico, certificato dal prestigioso voto “A” su CinemaScore, un dato in perfetta linea con i giudizi estremamente positivi evidenziati anche nella nostra recensione di Toy Story 5.

Crolli e record storici: l’andamento di Spielberg e il fenomeno Obsession

Dietro il monopolio della Pixar, il resto della classifica nordamericana subisce scossoni evidenti. In seconda posizione, il film fantascientifico Disclosure Day subisce un brusco contraccolpo nel suo secondo fine settimana di programmazione. La pellicola diretta da Steven Spielberg accusa infatti una flessione del 69%, e si stima che raccoglierà circa 17 milioni di dollari. Vi consigliamo la nostra recensione di Disclosure Day.

Discorso completamente opposto per l’autentica sorpresa della stagione, l’horror-thriller Obsession. Giunto al suo sesto weekend nelle sale, il titolo targato Focus Features si appresta a incassare altri 14 milioni di dollari, portando il suo totale negli Stati Uniti oltre i 210 milioni. Il film di Curry Barker ha ormai da tempo riscritto la storia della propria casa di distribuzione, diventando il miglior incasso di sempre per Focus sia a livello domestico che mondiale, dove ha agilmente varcato la soglia psicologica dei 300 milioni di dollari complessivi.

Le nuove uscite horror e d’autore: arrivano Leviticus e Hugh Jackman

Per quanto riguarda le nuove proposte destinate alle nicchie di appassionati, si segnala il debutto del thriller-horror d’atmosfera Leviticus. Il titolo, acquistato da Neon durante l’ultima edizione del Sundance Film Festival e forte di un’ottima accoglienza critica, punta a chiudere il weekend d’esordio con circa 3 milioni di dollari.

Chiude il quadro delle novità The Death of Robin Hood, l’atteso dramma storico crepuscolare che racconta gli ultimi giorni della leggendaria figura della foresta di Sherwood. Il film, che vede protagonista Hugh Jackman affiancato da Jodie Comer ed è diretto dal talentuoso Michael Sarnoski (già apprezzato per Pig e A Quiet Place: Giorno 1), punta a incassare circa 2.5 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione.