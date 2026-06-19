Il debutto nelle sale di Toy Story 5 si sta trasformando, come ampiamente prevedibile, in una marcia trionfale senza precedenti. Il quinto capitolo della celebre saga Pixar, diretto da Andrew Stanton, ha polverizzato i record interni del franchise già durante le anteprime serali negli Stati Uniti, incassando la cifra mostruosa di 17.5 milioni di dollari. Si tratta del miglior risultato di sempre per la saga di Woody e Buzz, ma anche della seconda miglior performance di sempre nelle anteprime sia per lo studio di Emeryville che per un qualsiasi film d’animazione, oltre a stabilire il primato assoluto per l’anno in corso. I numeri sono confermati da Deadline.

A confermare l’entusiasmo della vigilia (potete leggere qui la nostra recensione di Toy Story 5) è anche la risposta del pubblico: il punteggio degli spettatori su Rotten Tomatoes ha raggiunto un solidissimo 93%, posizionandosi appena un gradino sotto i capitoli cult che lo hanno preceduto. Sfruttando la festività del Juneteenth negli Stati Uniti, le proiezioni per il weekend di tre giorni stimano un debutto domestico da 140 milioni di dollari complessivi, un traguardo che abbatterebbe ogni precedente primato interno della saga.

Un successo planetario: l’Italia e i mercati internazionali incoronano la Pixar

Il ciclone Pixar non si è limitato ai confini statunitensi, debuttando al primo posto in ben 41 mercati strategici internazionali, con un bottino parziale all’estero che ha già toccato i 26 milioni di dollari. In Italia, dove il film è sbarcato nelle sale, Toy Story 5 ha conquistato il quinto miglior giorno d’apertura di sempre per un prodotto Pixar, registrando una quota di mercato straordinaria pari al 67%.

Il territorio più redditizio a livello globale è attualmente il Messico con 6.7 milioni di dollari (secondo miglior opening day del 2026 nel Paese), seguito da ottime performance in Brasile (1.4 milioni) e nel resto dell’America Latina, dove il film ha registrato dati storici in Cile, Colombia e Argentina. In Europa, oltre alla scia di record tra Spagna e Francia, la pellicola ha ottenuto il miglior debutto di sempre per un film d’animazione in Arabia Saudita. Ottimi riscontri anche nei mercati asiatici, guidati dai debutti tra la Corea del Sud (dove viaggia su medie altissime di gradimento del pubblico) e l’Australia.

Movimenti al Box Office: le altre pellicole in sala

Mentre l’animazione Disney/Pixar fagocita l’attenzione generale, le briciole lasciate agli altri distributori mostrano comunque segnali interessanti. Sul fronte horror, il titolo acquisito da Neon al Sundance, Leviticus diretto da Adrian Chiarella, ha raccolto 460.000 dollari nelle sue prime anteprime statunitensi, accompagnato da un ottimo 92% di recensioni positive della critica.

Nella sfida feriale tra i pesi massimi del box office americano, il fantascientifico Disclosure Day di Steven Spielberg (targato Universal/Amblin) ha mantenuto la testa della classifica per quasi tutta la settimana, subendo un unico e parziale sorpasso solo nella giornata di ieri da parte di Obsession di Curry Barker, che ha chiuso la giornata superando di un soffio il rivale.