I giocattoli più amati della storia del cinema stanno per tornare sul grande schermo in un’avventura che promette di rivoluzionare per sempre il loro coloratissimo mondo: Disney Italia ha annunciato che il prossimo 16 giugno 2026 il prestigioso Teatro Sistina di Roma ospiterà l’attesissima anteprima italiana di Toy Story 5.

L’evento speciale, organizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale nell’ambito del format “Fuori Sala” di Alice nella città, sarà interamente dedicato a MediCinema Italia, storico partner charity della major. Per l’occasione, sbarcheranno nella Capitale due pesi massimi della Pixar: il leggendario Pete Docter (Chief Creative Officer di Pixar ed executive del film) e la produttrice Lindsey Collins, pronti ad accompagnare i doppiatori del cast vocale italiano e a regalare una serata magica all’insegna della solidarietà e del sollievo attraverso la cineterapia.

I biglietti per il pubblico saranno distribuiti a partire dalle ore 16:00 di oggi sui canali social ufficiali di Alice nella città e Fuori Sala, con una quota riservata alle famiglie in situazione di fragilità del Municipio XII.

Toy Story 5 la trama del nuovo capitolo Pixar tra tablet e vecchi amici

Il conto alla rovescia per il debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane, fissato per il 18 giugno 2026, è ormai agli sgoccioli, specialmente dopo le incredibili immagini svelate nel trailer pubblicato nei giorni scorsi. La trama di Toy Story 5, scritta e diretta dal premio Oscar Andrew Stanton insieme a Kenna Harris, metterà Woody, Buzz Lightyear, Jessie e l’intera banda di fronte alla sfida più complessa e spaventosa della modernità: l’avvento della tecnologia portatile. I nostri storici protagonisti si ritroveranno infatti faccia a faccia con Lilypad, un modernissimo e rivoluzionario tablet arrivato nella cameretta di Bonnie con l’ambizioso obiettivo di monopolizzare le attenzioni della bambina. Il rito ancestrale del gioco tradizionale rischierà di scomparire per sempre, costringendo i giocattoli a fare squadra per ridefinire il proprio ruolo nell’era digitale.

Il lungometraggio, che vanta la colonna sonora originale firmata dal ritorno del maestro Randy Newman, si legherà a Roma anche a un importante progetto di riqualificazione urbana: il 16 giugno verrà infatti inaugurato un nuovo spazio ludico-sportivo accessibile all’interno del Parco urbano dei Quattro Venti. Inoltre, il 17 giugno a Roma e Milano si terranno due proiezioni speciali di raccolta fondi a favore dei piccoli pazienti ospedalieri supportati da MediCinema. Per maggiori informazioni collegatevi qui: https://www.medicinema-italia.org/anteprima-home/toy-story-5-proiezione-speciale-di-raccolta-fondi/.