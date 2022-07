Da Total Film una nuova foto da Star Wars: Andor

La rivista Total Film Magazine ha condiviso in rete una nuova foto da Star Wars: Andor, la serie con Diego Luna in arrivo su Disney+.

L’immagine in questione mostra il protagonista alle prese con una discussione “aliena” all’interno di un bar (potete trovarla in fondo alla pagina). La serie sarà disponibile, lo ricordiamo, su Disney+ a partire dal 31 agosto attraverso il rilascio di un episodio a settimana.

Per dare uno sguardo a tutte le altre novità di Disney+ per il mese di agosto visitate questo nostro aggiornamento.

STAR WARS: ANDOR

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Su Disney+ dal 31 agosto 2022.

TRAMA: Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie. Rogue One, il film Star Wars da cui sarà tratta la serie, raccontava la storia del tentativo dei Ribelli di entrare in possesso dei piani di costruzione della Morte Nera. Il lungometraggio si concludeva con un collegamento a Guerre Stellari del 1977.