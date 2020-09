Toronto Film Festival: Il premio del pubblico a Nomadland

Portato a casa il Leone d’oro a Venezia, il piccolo capolavoro di Chloe Zhao dal titolo Nomadland ha fatto il bis grazie al trionfo ottenuto al Toronto Film Festival.

Quest’oggi la direzione del prestigioso festival canadese ha decretato i propri vincitori, incoronando pertanto Nomadland miglior film e primo candidato eccellente in vista degli Oscar 2021.

Il film della Zhao ha ottenuto il celebre Premio del Pubblico del Toronto Film Festival, e lo ha fatto sopravanzando altri due film molto quotati come One Night in Miami e Beans. E’ fatto raro che un film si aggiudichi nello stesso anno il Leone d’oro ed il premio del pubblico di Toronto, l’ultima volta è capitato in occasione di Jojo Rabbit, di Taika Waititi.

Ma ecco gli altri vincitori del Toronto Film Festival 2020:

People’s Choice: Nomadland First Runner Up: One Night in Miami… Second Runner Up: Beans

People’s Choice Documentary: Inconvenient Indian

Midnight Madness: Shadow in the Cloud

Changemaker Award: Black Bodies

Amplify Voices Award for Best Canadian Feature Film:​ ​Inconvenient Indian

Special Mention:​ ​Fauna

Amplify Voices Award: ​The Disciple

Amplify Voices Award:​ ​Night of the Kings

Special Mention: ​Downstream to Kinshasa

Kate Winslet e Anthony Hopkins hanno ricevuto il TIFF Tribute Actor Award, altri riconoscimenti sono andati a Chloe Zhao, Mira Nair, Terence Blanchard e Tracey Deer.