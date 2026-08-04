Il sipario della kermesse piemontese si alzerà nel segno di una delle protagoniste più versatili dello spettacolo italiano. Sarà infatti Ambra Angiolini a presentare la serata inaugurale della 44ª edizione del Torino Film Festival, affiancando il direttore artistico Giulio Base sul prestigioso palcoscenico del Teatro Regio il prossimo 24 novembre. La manifestazione proseguirà poi fino al 2 dicembre 2026.

Dopo aver svelato il manifesto ufficiale incentrato sulla grande retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe, la macchina organizzativa si prepara a svelare i titoli della selezione ufficiale nel corso della conferenza stampa in programma il 5 novembre a Roma.

Un volto poliedrico tra grande schermo e palcoscenico

Vincitrice del David di Donatello e del Nastro d’Argento per la memorabile interpretazione in Saturno contro di Ferzan Özpetek, l’attrice ha saputo costruire una solida carriera cinematografica lavorando al fianco di registi del calibro di Cristina Comencini (Bianco e nero), Paolo Genovese (Immaturi), Massimiliano Bruno (Viva l’Italia) e Michele Placido (7 minuti).

Una scelta fortemente voluta dalla direzione artistica. Sulle pagine della presentazione ufficiale, Giulio Base ha sottolineato le motivazioni della scelta: «Sono davvero felice che Ambra abbia accettato l’invito ad accompagnarci nella 44ª edizione del TFF. Dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato dal grande pubblico, ha sempre avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando con talento e rigore un posto importante nel cinema e nel teatro, senza mai perdere in autenticità». Dal canto suo, l’attrice ha voluto esprimere tutto il proprio entusiasmo per il nuovo incarico: «Ringrazio per questa opportunità da condividere, continuando a credere fortemente nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro. Una città che sa accogliere».

Per maggiori informazioni sull’edizione numero 44 del Torino Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale.