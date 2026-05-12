A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona assoluta, la saga di Top Gun si prepara a riconquistare il grande schermo. UCI Cinemas ha annunciato un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’adrenalina e del cinema d’aviazione, coprendo sia il capolavoro originale che il suo acclamato sequel.

Il 13, 14, 18 e 19 maggio i due capitoli di Top Gun tornano nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia.

L’evento si dividerà in due momenti distinti. Il 13 e 14 maggio sarà proiettato il film originale del 1986 in una splendida versione restaurata in 4K. Sarà l’occasione perfetta per rivivere le sequenze aeree dirette da Tony Scott e riascoltare brani leggendari come Danger Zone e Take My Breath Away, accompagnando il cast storico composto da Tom Cruise, Kelly McGillis e Val Kilmer.

Il weekend successivo, il 18 e 19 maggio, sarà invece dedicato a Top Gun: Maverick. Il sequel da 1,5 miliardi di dollari, che ha ridefinito gli standard dei blockbuster moderni, tornerà nelle sale anche nei formati premium IMAX e i-Sense, offrendo un’esperienza immersiva totale grazie a schermi giganti e audio potenziato. Per l’occasione, UCI Cinemas renderà disponibile un menu speciale con un bucket esclusivo dedicato al film, acquistabile direttamente alle casse.

Dal passato al futuro: il mito di Maverick continua

Come avevamo già approfondito nel nostro speciale “Top Gun al cinema per il 40° anniversario“, l’impatto di Pete “Maverick” Mitchell sulla cultura pop è innegabile. Se il primo film raccontava la rivalità e l’ambizione della leggendaria scuola di volo, il sequel ci ha mostrato un Maverick alle prese con l’era dei droni e i fantasmi del passato, pilotando l’iconico F/A-18 Super Hornet in combattimenti aerei (i celebri “dogfight”) mozzafiato.

L’entusiasmo per la saga è più vivo che mai, tanto che la curiosità dei fan è già proiettata verso il prossimo capitolo. Proprio durante lo scorso CinemaCon è stato annunciato ufficialmente il terzo capitolo della serie, confermando che la collaborazione tra Tom Cruise e il regista Joseph Kosinski continuerà a spingere i limiti del cinema d’azione.

In attesa di nuovi dettagli sulla produzione di Top Gun 3, l’appuntamento nelle sale UCI è la tappa obbligata per ogni appassionato che voglia sentirsi, ancora una volta, parte della “famiglia” dei piloti più famosi del mondo.

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