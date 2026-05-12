Top Gun al cinema UCI
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Top Gun torna a volare sul grande schermo: UCI Cinemas celebra il 40° anniversario della saga con Tom Cruise

Pubblicato il
Scritto da Renata Cefalo

A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona assoluta, la saga di Top Gun si prepara a riconquistare il grande schermo. UCI Cinemas ha annunciato un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’adrenalina e del cinema d’aviazione, coprendo sia il capolavoro originale che il suo acclamato sequel.

Il 13, 14, 18 e 19 maggio i due capitoli di Top Gun tornano nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia.

L’evento si dividerà in due momenti distinti. Il 13 e 14 maggio sarà proiettato il film originale del 1986 in una splendida versione restaurata in 4K. Sarà l’occasione perfetta per rivivere le sequenze aeree dirette da Tony Scott e riascoltare brani leggendari come Danger Zone e Take My Breath Away, accompagnando il cast storico composto da Tom Cruise, Kelly McGillis e Val Kilmer.

Il weekend successivo, il 18 e 19 maggio, sarà invece dedicato a Top Gun: Maverick. Il sequel da 1,5 miliardi di dollari, che ha ridefinito gli standard dei blockbuster moderni, tornerà nelle sale anche nei formati premium IMAX e i-Sense, offrendo un’esperienza immersiva totale grazie a schermi giganti e audio potenziato. Per l’occasione, UCI Cinemas renderà disponibile un menu speciale con un bucket esclusivo dedicato al film, acquistabile direttamente alle casse.

bucket top gun 40 uci cinemas

Dal passato al futuro: il mito di Maverick continua

Come avevamo già approfondito nel nostro speciale “Top Gun al cinema per il 40° anniversario“, l’impatto di Pete “Maverick” Mitchell sulla cultura pop è innegabile. Se il primo film raccontava la rivalità e l’ambizione della leggendaria scuola di volo, il sequel ci ha mostrato un Maverick alle prese con l’era dei droni e i fantasmi del passato, pilotando l’iconico F/A-18 Super Hornet in combattimenti aerei (i celebri “dogfight”) mozzafiato.

L’entusiasmo per la saga è più vivo che mai, tanto che la curiosità dei fan è già proiettata verso il prossimo capitolo. Proprio durante lo scorso CinemaCon è stato annunciato ufficialmente il terzo capitolo della serie, confermando che la collaborazione tra Tom Cruise e il regista Joseph Kosinski continuerà a spingere i limiti del cinema d’azione.

In attesa di nuovi dettagli sulla produzione di Top Gun 3, l’appuntamento nelle sale UCI è la tappa obbligata per ogni appassionato che voglia sentirsi, ancora una volta, parte della “famiglia” dei piloti più famosi del mondo.

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