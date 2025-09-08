Il grande cult “Top Gun” è pronto per tornare al cinema a 40 anni dal suo esordio in sala, ed in una versione rimasterizzata in 4K.

A seguito dello strepitoso successo al box office di Top Gun: Maverick e a quasi quarant’anni dal suo debutto nelle sale nel 1986, il grande classico Top Gun, film che ha segnato un’intera generazione, torna nelle sale cinematografiche italiane in un’imperdibile versione rimasterizzata in 4K in arrivo sul grande schermo solo il 6, 7 e 8 ottobre (elenco delle sale presto disponibile su nexostudios.it e prevendite aperte a partire dell’11 settembre).

Il ritorno di Top Gun al cinema aprirà una nuovissima rubrica nota come Nexo Studios Back to Cult. Tra ottobre a dicembre, Nexo Studios riporterà in sala: “Ritorno al Futuro” (21/10), “Frankenstein Junior” (30-31/10), “ParaNorman” (in ottobre), “Quei bravi ragazzi” (17-19/11) e “Mamma, ho perso l’aereo” (4-10/12).

Top Gun è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con MYmovies.

Il trailer del ritorno in sala di Top Gun qui:

Top Gun, un film divenuto leggenda

Con la sua miscela esplosiva di adrenalina, musica iconica e romanticismo, Top Gun rappresenta molto più di un film: è uno stile di vita e un volo dentro l’epopea degli anni ’80. Uscito nel 1986, diretto da Tony Scott e interpretato da un magnetico Tom Cruise nei panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell, il film è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a far nuovamente emozionare chi ha già sognato di salire a bordo di un F-14 Tomcat.

Il ritorno in sala sarà l’occasione per rivivere tutta la potenza visiva e sonora del film: dalle vertiginose sequenze aeree alla colonna sonora intramontabile, con brani come “Take My Breath Away” e “Danger Zone” che ancora oggi infiammano l’immaginario collettivo.