Allacciate le cinture: il franchise che ha “salvato il cinema” sta per tornare in volo.

Durante la presentazione di Paramount al CinemaCon di Las Vegas avvenuta ieri, il co-capo dello studio Josh Greenstein ha sciolto ogni riserva: Top Gun 3 è ufficialmente in fase di sviluppo. La notizia, confermata da THR, rivela inoltre che la sceneggiatura è già in fase avanzata di scrittura affidata a Ehren Kruger (già co-autore del trionfale Maverick).

Il progetto segna la reunion della “squadra dei miracoli” composta da Tom Cruise e dal produttore leggendario Jerry Bruckheimer. Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente un regista, l’obiettivo della nuova gestione Paramount guidata da David Ellison è chiaro: rendere il terzo capitolo della saga una priorità assoluta. Ellison, che ha già collaborato con Cruise in dieci pellicole, ha ribadito la volontà di continuare il sodalizio con la star finché quest’ultima vorrà raccontare storie sul grande schermo.

Tom Cruise star assoluta al CinemaCon: il video segreto sulla water tower

Nonostante Cruise non fosse presente fisicamente sul palco di Las Vegas, ha dominato l’apertura dell’evento attraverso un video spettacolare girato sulla storica torre dell’acqua dei Paramount Studios su Melrose Avenue. Diretto da Jon M. Chu, il filmato ha celebrato l’eredità gloriosa della major e il suo futuro sotto la nuova leadership di Skydance. Seduto in cima alla torre, Cruise ha lanciato un messaggio di ottimismo che ha infiammato la platea: “Il futuro sembra fantastico da quassù”.

Dopo il successo globale di Top Gun: Maverick nel 2022 — capace di incassare 1.5 miliardi di dollari e di ricevere il plauso pubblico di Steven Spielberg — le aspettative per questo terzo capitolo sono altissime. Con il ritorno confermato di Cruise, il coinvolgimento di Bruckheimer e il supporto totale di Ellison, Paramount punta a bissare un evento culturale che ha dimostrato la potenza intramontabile dell’esperienza cinematografica.

Questo annuncio si inserisce in una settimana importante per Cruise, che vedrà anche il ritorno del suo Eyes Wide Shut nelle sale italiane, confermando l’attualità senza tempo dell’attore.