Tomb Raider | Sigourney Weaver per la serie Amazon?

Le riprese della serie Amazon dedicata alla serie di videogiochi Tomb Raider sono sempre più vicine, ma intanto è tempo di casting.

Con Sophie Turner da tempo pronta a vestire i panni dell’eroina Lara Croft, il colosso Amazon potrebbe aver trovato in Sigourney Weaver il giusto volto per aumentare la caratura della sua sua serie. Secondo Deadline, infatti, la celebre attrice di franchise come “Alien” e “Avatar” sarebbe entrata in trattative per rivestire un ruolo di spicco nella serie. Amazon al momento non ha voluto commentare, ma si presuppone che le trattative siano già a buon punto.

Nei prossimi giorni Sigourney Weaver sarà nelle sale di tutto il mondo con Avatar: Fuoco e Cenere, dopodiché sarà il tempo a dirci se le sue prossime avventure saranno ancora sul mondo di Pandora o nelle foreste pericolose accanto a Lara Croft in Tomb Raider. Intanto le riprese della serie Amazon sono previste per il 19 gennaio 2026.

Cosa sappiamo della serie live-action Tomb Raider?

La serie live-action Tomb Raider sarà prodotta esecutivamente da Phoebe Waller-Bridge, che sarà anche showrunner, e Jenny Robins tramite Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson tramite dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. Amanda Greenblatt e Ryan Andolina sono produttori consulenti sotto la loro bandiera Star Party. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

Quali sono i film ispirati ai videogames Tomb Raider e quali attrici hanno interpretato Lara Croft?

Dal 2001 al 2003 la saga Tomb Raider ha vissuto due adattamenti cinematografici con Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft. I diritti di sfruttamento cinematografico della saga sono stati acquisiti da GK Films nel 2011, successivamente MGM nel 2013 ha firmato un accordo per avviare un nuovo franchise con Alicia Vikander nel ruolo da protagonista. Il primo film ha incassato 275 milioni di dollari nel 2018, il secondo (successivamente cancellato) avrebbe visto Misha Green in cabina di regia. L’acquisizione di MGM da parte di Amazon ha avviato, infine, questo nuovo progetto televisivo.

Netflix ha sviluppato una serie animata dal titolo The Legend of Lara Croft.