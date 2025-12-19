L’attore Jason Isaacs affiancherà Sophie Turner nel cast delle serie ispirata alla saga di videogiochi Tomb Raider.

Jason Isaacs (Harry Potter, The White Lotus) è l’ultimo nome aggiunto al cast della serie TV live-action Tomb Raider per Amazon MGM Studios/Prime Video. L’attore reciterà accanto a Sophie Turner (Game of Thrones), scelta da tempo come Lara Croft, e Sigourney Weaver (ruolo in via di definizione). La notizia è stata confermata ieri da Deadline.

I dettagli relativi al ruolo assegnato a Isaacs sono al momento tenuti sotto chiave. Le riprese partiranno il 19 gennaio 2026.

Cosa sappiamo della serie live-action Tomb Raider?

La serie live-action Tomb Raider sarà prodotta esecutivamente da Phoebe Waller-Bridge, che sarà anche showrunner, e Jenny Robins tramite Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson tramite dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. Amanda Greenblatt e Ryan Andolina sono produttori consulenti sotto la loro bandiera Star Party. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

Quali sono i film ispirati ai videogames Tomb Raider e quali attrici hanno interpretato Lara Croft?

Dal 2001 al 2003 la saga Tomb Raider ha vissuto due adattamenti cinematografici con Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft. I diritti di sfruttamento cinematografico della saga sono stati acquisiti da GK Films nel 2011, successivamente MGM nel 2013 ha firmato un accordo per avviare un nuovo franchise con Alicia Vikander nel ruolo da protagonista. Il primo film ha incassato 275 milioni di dollari nel 2018, il secondo (successivamente cancellato) avrebbe visto Misha Green in cabina di regia. L’acquisizione di MGM da parte di Amazon ha avviato, infine, questo nuovo progetto televisivo.

Netflix ha sviluppato una serie animata dal titolo The Legend of Lara Croft.