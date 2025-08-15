La serie live-action ispirata al videogame Tomb Raider potrebbe aver incontrato un nuovo ostacolo sulla sua strada.

Annunciata nel maggio del 2024, con la vincitrice di un Emmy “Phoebe Waller-Bridge” scelta nel ruolo di showrunner, e l’attrice Sophie Turner ingaggiata per il celebre ruolo di Lara Croft, la serie ispirata al mito di Tomb Raider secondo fonti (via SuperHeroHype) starebbe attraversando nuovi “piccoli” problemi a livello produttivo, che potrebbero influire sull’inizio delle riprese.

Quando inizieranno le riprese della serie live-action Amazon “Tomb Raider”?

Le riprese della serie live-action Tomb Raider sono state spostate al primo trimestre del 2026. Secondo Production Weekly, infatti, Amazon MGM Studios ha deciso di spostare al primo trimestre del 2026 le riprese dell’annunciata serie in live-action. La notizia arriva poco dopo le voci di un possibile ritardo nell’adattamento di Phoebe Waller-Bridge dovuto a problemi creativi nella sceneggiatura.

Chiaramente vi aggiorneremo in caso di novità.

Cosa sappiamo della serie live-action Tomb Raider?

La serie live-action Tomb Raider sarà prodotta esecutivamente da Phoebe Waller-Bridge, che sarà anche showrunner, e Jenny Robins tramite Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson tramite dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. Amanda Greenblatt e Ryan Andolina sono produttori consulenti sotto la loro bandiera Star Party. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

Quali sono i film ispirati ai videogames Tomb Raider e quali attrici hanno interpretato Lara Croft?

Dal 2001 al 2003 la saga Tomb Raider ha vissuto due adattamenti cinematografici con Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft. I diritti di sfruttamento cinematografico della saga sono stati acquisiti da GK Films nel 2011, successivamente MGM nel 2013 ha firmato un accordo per avviare un nuovo franchise con Alicia Vikander nel ruolo da protagonista. Il primo film ha incassato 275 milioni di dollari nel 2018, il secondo (successivamente cancellato) avrebbe visto Misha Green in cabina di regia. L’acquisizione di MGM da parte di Amazon ha avviato, infine, questo nuovo progetto televisivo.

Netflix ha sviluppato una serie animata dal titolo The Legend of Lara Croft, trovate a questo indirizzo il trailer.