Tom Holland si rilassa in costume sul set di Spider-Man 3

Le riprese del cinecomic Spider-Man 3 sono finalmente partite da Atlanta giusto una settimana fa, e per Tom Holland è già tempo di relax.

Dopo il primo scatto rilasciato settimana scorsa, Tom Holland è tornato ad aggiornare i propri followers su Instagram, ma stavolta per dimostrare che rilassarsi tra un ciak e l’altro non può che far bene. L’attore nella stories di IG indossa gli stivaloni di Spider-Man ammirati nel finale dell’ultimo film della saga, a conferma che anche in questo film il costume sarà lo stesso… almeno per una parte del film.

Le riprese si terranno tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Trovate lo scatto in fondo alla pagina.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey.

: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST : Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori.

: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

LA FOTO