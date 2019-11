Le riprese del cinecomic Venom 2 sono partite, o almeno questo sembra dal post social di Tom Hardy, prima lanciato in rete e poi rimosso.

Il post social di Tom Hardy è stato rimosso dallo stesso attore nel primo pomeriggio, ma come spesso accade i fan dell'attore hanno avuto modo di salvare lo screenshot, e riportarlo nuovamente in rete.

Nel recente passato Hardy ha ripetuto tale mossa, prima nell'annunciare troppo in anticipo l'ingaggio di Andy Serkis come nuovo regista, e successivamente per anticipare la presenza dello Spider-Man di Tom Holland nel film.

Saranno realmente iniziate le riprese di Venom 2? Beh, non resta che attendere l'annuncio ufficiale della Sony.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. La regia sarà di Andy Serkis. Nel cast Tom Hardy e Michelle Williams, Woody Harrelson.

Non esiste una data di rilascio al momento.