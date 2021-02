Il regista Gareth Evans ha scelto Tom Hardy per il suo nuovo film prossimente su Netflix dal titolo Havoc.

Salito agli onori della cronaca per il suo cinema d’azione con la saga The Raid, il regista Gareth Evans tornerà presto dietro la macchina da presa per il thriller poliziesco Havoc. Il film è stato scritto e prodotto dallo stesso Evans attraverso la sua One More One Productions; Tom Hardy sarà il protagonista della pellicola, ma anche produttore in compagnia di Ed Talfan di Severn Screen e Aram Tertzakian di XYZ Films.

Tom Hardy in Havoc interpreterà un detective ferito che, dopo un affare di droga andato storto, deve farsi strada in un mondo criminale per salvare il figlio di un politico, mentre svela una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola tutta la sua città.

Le riprese dovrebbero tenersi in Galles (così come Apostolo dello stesso Evans) da fine giugno. Tom Hardy nel frattempo è in attesa di vedere al cinema il suo ultimo impegno con l’universo Marvel, stiamo ovviamente parlando di Venom – La furia di Carnage.