Tom Hanks protagonista nel primo trailer di Notizie dal Mondo

Universal Pictures ha diffuso oggi – anche in italiano – il primo trailer di Notizie dal Mondo, il nuovo film con Tom Hanks, diretto da Paul Greengrass.

I due artisti (Hanks e Greengrass) tornano a collaborare insieme sul set dopo aver portato al cinema Captain Phillips – Attacco in mare aperto, film tra l’altro candidato all’Oscar come miglior film nel 2013, e lo fanno qui con una storia commovente, scritta e diretta dallo stesso Greengrass. Il cast conta la presenza anche di Helena Zengel.

Questa è la sinossi di Notizie dal Mondo:

Cinque anni dopo la fine della Guerra Civile, il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un veterano di tre conflitti, si sposta di città in città narrando storie vere condividendo con chi lo ascolta vicende di presidenti e regine e racconti di faide gloriose, catastrofi devastanti ed emozionanti avventure vissute in remoti angoli del globo. Nelle pianure del Texas, il suo percorso incrocia quello di Johanna (Helena Zengel, System Crasher), una ragazzina di dieci anni adottata sei anni prima dai membri della tribù nativa dei Kiowa che l’hanno allevata come una di loro. Johanna, ostile ad un mondo mai conosciuto prima, viene rimandata dagli zii biologici contro la propria volontà. Kidd acconsente a riportare la bambina là dove la legge stabilisce debba vivere. E nel corso del loro viaggio di centinaia di miglia in un territorio caratterizzato da una natura ostile, i due sono costretti ad affrontare immensi ostacoli sia di natura umana che naturale, mossi entrambi dal desiderio di trovare finalmente un luogo da poter chiamare casa.

L’uscita nelle sale di Notizie dal Mondo al momento è fissata per il 7 gennaio 2021.

ECCO IL TRAILER