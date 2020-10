Tom DeLonge, ex leader dei Blink-182, dirigerà uno sci-fi movie

Tom DeLonge, fondatore ed ex chitarrista e voce dei Blink-182, dirigerà prossimamente un film di fantascienza.

Il musicista, noto anche per aver dichiarato di essere stato rapito dagli alieni, è da tempo impegnato nell’attività di dimostrare l’esistenza di intelligenze extraterresti.

Tom DeLonge, già autore del libro Sekret Machines Chasing Shadows Book 1, ha prodotto la trasmissione Unidentified: Inside America’s UFO Investigation, andata in onda sui canali di History Channel. Inoltre ha fondato To the Stars Academy of Arts & Sciences, una associazione che si occupa di raccogliere e divulgare documenti e materiali relativi agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

Ma questa sua attività, nata a seguito dell’esperienza traumatica da lui stesso vissuta, ora sfocerà anche nella direzione dello sci fi movie intitolato Monsters of California.

Il film, scritto dallo stesso DeLonge insieme a Ian Miller, narrerà le vicende di alcuni giovani amici che indagano su una serie di eventi insoliti e paranormali verificatisi in un sobborgo della California meridionale.

Al momento non si hanno notizie relative al cast e all’inizio della produzione del film.