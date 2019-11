Nell'ultima edizione di TOHorror Film Fest abbiamo visto Fulci for Fake, il documentario dedicato al regista Lucio Fulci, diretto da Simone Scafidi. Questa è la nostra recensione.

Lucio Fulci è una figura importante e artigianale nel cinema italiano. Sposato con due figlie, dal carattere frastagliato ma buono, è diventato, negli anni, un regista cult per gli amanti del cinema horror.

Il regista ha iniziato il suo percorso nel mondo del cinema al termine degli anni '50, fino ad arrivare agli inizi degli anni '90 con il film Voci dal profondo. Ha vissuto il culmine della sua carriera negli anni '70 / '80, diventando un riferimento per l'horror italiano più artigianale, ma più crudele, rispetto a quello di Dario Argento che andava di moda in quegli anni.

I suoi capolavori sono stati sicuramente Non si sevizia un paperino, Sette note in nero e Zombi 2, tutti girati negli anni '70, dove gli effetti speciali erano pesantemente artigianali e la suspence era creata dalle ombre, dalla musica e dalla regia.

Il film di Scafidi è interessante e molto ambizioso. E' ottima la raccolta di materiale personale, dalle foto ai video che ci mostrano Fulci al lavoro. Il progetto risulta, però, colpevolmente monco perchè non si vede ciò che al pubblico interessa di più: i film!

Probabilmente per problemi di diritti, nel film si vedono solo due scene fugaci delle sue opere ma rimane la voglia di vedere ciò di cui si parla, le sue opere, i suoi lavori, le scene più intriganti. La visione del documentario rimanda quindi a qualcosa che, di fatto, rimane sempre invisibile. Purtroppo, anche l'unico inserimento fiction, quello dell'attore che deve impersonare Fulci, si disperde nel lungometraggio e diventa un inconsistente pretesto per qualcosa di non ben definito.

In definitiva il docu-film di Scafidi presenta degli elementi di grande potenzialità: un racconto corale che parte dai ricordi della figlia minore, per arrivare a toccare colleghi registi, critici, attori, i quali presentano il Fulci come un uomo rude, viscerale ma anche generoso, iracondo, bonario e dalla grande intelligenza.

Fulci for fake è un ottimo documentario per chi vuole approfondire la storia di Lucio Fulci uomo, se si è interessati all'aspetto artistico rimarrete delusi.

